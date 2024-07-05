ناصر جابر: متى يحين وقت البحث الجدي بكل الخيارات المناسبة للخروج من الأزمات؟

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر جابر، خلال رعايته لتكريم أقامته الاسرة التعليمية لمتوسطة المربي سميح دخيل الرسمية لطلابها المتفوقين، الى أن "الوطن يتسع للجميع وعاموده الفقري أنتم، انطلاقا من الدستور اللبناني الذي يساوي بين كل المواطنين ومن مبدأ العدالة الاجتماعية،فاصنعوا مستقبلكم بعيدا عن الهواجس وراهنوا على الأمل والطموح وتحقيق الذات".

وذكر جابر، أنه "صحيح أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية صعبة، وصحيح أن الوضع الاجتماعي والتربوي والأكاديمي بحاجة لعمل وجهد كبيرين، لكن دعونا لا ننسى أن اللبنانيين أبدعوا في كل المجالات، في العلم والمهن والاختراعات، في لبنان وفي كل العالم.. لذلك كونوا واثقين بأن لبنان سينهض من أزماته، وسيأتي يوم نحصد فيه ثمار أعمالكم الخيرة".

ولفت الى أنه "ليس خافيا على أحد، كنا في إجتماع منذ أيام مع وزير التربية عباس الحلبي خلال وجوده في النبطية وطرحنا عليه مشروع بناء تجمع للمدارس الرسمية في مدينة النبطية والتي تضم المناهج من الروضات وحتى الثانوية العامة، على العقار المحاذي لمبنى ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية في المدينة، والذي تملكه وزارة التربية على ان يشيد على نفقة الجهات المانحة".

وأشار الى أنه "في ظل العدوان الذي نعيشه منذ أشهر نسأل الشركاء في الوطن: متى يحين وقت البحث الجدي بكل الخيارات المناسبة للخروج من الأزمات المتتالية؟ وإذا لم يكن اليوم، فمتى وقت تغليب المصلحة العامة على ما عداها من مصالح؟ متى تتجاوبون مع المبادرات المتتالية التي طرحها دولة الرئيس نبيه بري للخروج من المأزق الذي يتخبط به الوطن،ثم متى يسمع صوت الحوار والتوافق؟".