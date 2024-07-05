أماني بعد الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية: لا شيء يؤثر على سياسة دعم المقاومة وفلسطين

أكد السفير الايراني في لبنان، مجتبى أماني في تصريح له بعد الادلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية في مقر السفارة في بيروت، أن "لا شيء يؤثر على ​سياسة​ دعم المقاومة وفلسطين، فهي من السياسيات الأساسية للجمهورية الإسلاميّة، وهذا موجود في الدستور الإيراني، سيستمر دعمنا للمقاومة وسيكون واضحًا مثلما كان على مدى الـ45 سنة الماضية".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الايرانية أحمد وحيدي في مؤتمر صحفي انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ويدلي الناخبون في إيران اليوم الجمعة بأصواتهم في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية يتواجه فيها المرشّح الإصلاحي مسعود بيزشكيان، والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ سعيد جليلي المعروف.

وهذه الانتخابات التي جرت دورتها الأولى في 28 حزيران نظّمت على عجل لاختيار خلف لابراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحية في 19 أيار.

وفي الدورة الأولى التي جرت قبل أسبوع، بلغت نسبة الإقبال على التصويت 39,92% من أصل 61 مليون ناخب، في أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاماً، علماً بأنّ نسبة المشاركة في التصويت كانت في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته تناهز 80%.