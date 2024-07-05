"سرايا القدس": قصفنا تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني بمحور "نتساريم" جنوب غزة

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، "أنّنا قصفنا بقذائف "الهاون" تموضعًا لجنود وآليّات العدو الصّهيوني في محور "نتساريم" جنوب مدينة ​غزة​، كما استهدفنا جنود العدو الصّهيوني المتمركزين عند بوّابة معبر ​رفح​ بوابل من قذائف الهاون".

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