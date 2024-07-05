وزارة الدفاع الروسية: تدمير 50 مسيّرة أوكرانية داخل الأراضي الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن "تدمير 50 مسيّرة أوكرانية داخل الأراضي الروسية ".
وأوضحت الوزارة أن "المسيّرات دمرت فوق كراسنودار وروستوف في روسيا وفي زابوريجيا في أوكرانيا التي تقول روسيا إنها ضمتها".
وأعلن حاكم كراسنودار، عن "مقتل طفلة وإصابة خمسة أشخاص في هجوم بمسيّرة أوكرانية في مدينة بريمورسكو اختارسك".
وأضافت الوزارة في بيان أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيرة فوق كراسنودار و26 فوق منطقة زابوريجيا و10 فوق منطقة روستوف".
وقد أعلنت روسيا في وقت سابق ضم زابوريجيا لكنها لا تسيطر بالكامل على المنطقة.
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