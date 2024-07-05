مقتل 4 فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الجمعة)، بأن أربعة فلسطينيين قُتلوا في هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته طوقت مبنى يتحصن بداخله مسلحون وإن طائرة إسرائيلية قصفت أهدافًا في المنطقة.

مع استمرار العدوان الإسرائيلي الصهيوني الوحشي على قطاع غزة وأهلها، شهد فجر وصباح اليوم الجمعة، الموافق 5 يوليو، استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ273، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة البردويل في حي الدرج شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة.