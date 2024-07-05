مقتل 5 فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مدينة جنين في الضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل، مطالبة من فيه بتسليم أنفسهم وسط اشتباكات مسلحة وإطلاق قذائف صوب المنزل المحاصر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قواته طوقت مبنى يتحصن بداخله مسلحون، وإن طائرة إسرائيلية قصفت أهدافا في المنطقة.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم في آخر حصيلة للقتلى بأن خمسة فلسطينيين قتلوا في هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة جنين.

أتى هذا التطور بعدما قُتل خمسة شبّان فلسطينيين في عمليتين عسكريتين منفصلتين للجيش الإسرائيلي في مدينتي طولكرم وجنين في شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر إسرائيلية، يوم الأربعاء.

وتزايدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة في مخيّم نور شمس للاجئين الفلسطينيين الواقع قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

هذا وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وفي أبريل الماضي، قتل 14 شخصاً في عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس استمرت نحو ثلاثة أيام.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن عمليات التوغّل هذه تستهدف مجموعات فلسطينية مسلحة، لكن غالباً ما يسقط فيها مدنيون أيضاً.

وقتل ما لا يقل عن 561 فلسطينيا على الأقل في الضفة بأيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ اندلاع حرب غزة، بحسب مسؤولين فلسطينيين.