شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى وحياة كريمة يعززان الجهود الدبلوماسية للدولة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

لعب المجتمع الأهلي المصري ممثلا في مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، دورا مهما في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر الماضي، من خلال إطلاق عدد من قوافل المساعدات، فضلا عن صمود شباب التحالف الوطني أمام معبر رفح للضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بعبور المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أطلقت حياة كريمة مبادرة «من إنسان لإنسان» ومبادرة «من طفل لطفل» بمشاركة طلاب المدارس لتوعيتهم بالقضية، الأمر الذي يعكس دور مهم للمجتمع المدني المصري في بناء الوعي، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان كل مصري.

وقد ساهم هذا الدور الفاعل في أن يشكلا مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى قوة ناعمة جديدة يمكن من خلالها لعب دور مهم في دعم المنطاق المأزومة في غزة والسودان وليبيا وسوريا عبر التشبيك مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، ولعب دور في إعادة الإعمار بما يرسخ لتواجد مصري شعبي في ميادين الصحة والتعليم والتنمية على نحو لا يترك سكان تلك المناطق تحت تأثير النفوذ غير العربي.

كما تساهم هذه الجهود في تعزيز الروابط بين مصر والشعوب العربية، وهو ما يعزز الدور الريادي لمصر إلى جانب الجهود الدبلوماسية، في المنطقة.