شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرة حياة كريمة باقة أمل لتحسين حياة الإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة ليست مجرد مبادرة تهدف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بل إنها باقة أمل ظهرت لتحسين حياة الإنسان، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقرى والنجوع النائية التي كانت غائبة عن دائرة الاهتمام، موضحا أن ملف حياة كريمة من أهم الملفات التي تحصل على اهتمام الدولة بصورة كبيرة، لذا فإن هذا المبادرة قادرة على غحداث تغيير حقيقي في حياة المواطن على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن مبادرة حياة كريمة أهم الأولويات على مائدة الوزارات والمحافظين، والتي تتعلق بمشروعات تطوير الكيانات الصحية والتعليمية لخدمة المواطن، وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على ارض الواقع.

ونوه بأن مبادرة حياة كريمة تضم برامج هامة تستهدف تقديم الدعم الغذائي وتقديم وجبات الإطعام للقرى الأكثر احتياجاً، فقد جاءت هذه المبادرة في التوقيت المناسب الذى يخفف العبء على ملايين المصريين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.