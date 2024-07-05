قوى الأمن: منع مرور الآليات كبيرة الحجم عبر مداخل الضاحية خلال فترة إقامة المجالس العاشورائية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان انه "لمناسبة ذكرى عاشوراء، وبناءً على قرار محافظ جبل لبنان، سيتم اتّخاذ التّدابير التّالية:

-منع مرور الآليات كبيرة الحجم (بيك أب، شاحنة، صهريج)، اعتباراً من تاريخ 7-7-2024 ولغاية 17-7-2024، يوميّا،ً من السّاعة 17:00 ولحين انتهاء المجالس العاشورائيّة، عبر كافّة المداخل المؤدّية إلى الضّاحية الجنوبيّة، على أن يتم السّماح بمرور السّيّارات الخفيفة والدّراجات الآليّة.

- حظر إطلاق طائرات التّدريب والمسيّرات (Drones)، على اختلاف أنواعها في سماء الضّاحية، خلال الفترة المذكورة آنفاً".

ودعت المديرية المواطنين الكرام لأخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً لإزدحام.