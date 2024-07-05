أعلنت إدارة حصر' التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، انها "واصلت جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور والتنباك العجمي المهرب والسيجارة الالكترونية vape . بنتيجة عمليات دعم في منطقة النبي شيت بمؤازرة الجيش اللبناني". كذلك ضبطت "الريجي" مطبعة لتزوير غلافات لتعبئة المعسل المزور في الضاحية الجنوبية . وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة ومقلّدة ومطبعة لتزوير غلافات للمعسل المزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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