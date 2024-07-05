الأمين العام لـ"حزب الله" يبحث مع وفد من حماس التطورات في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

بحث الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصرالله مع وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة ‏خليل الحية، اليوم الجمعة، التطورات الأمنية والسياسية في غزة ومستجدات المفاوضات القائمة، وأكد الطرفان مواصلة التنسيق بما يحقق الأهداف ‏المنشودة.

واستقبل نصرالله "وفدا قياديا من حركة "حماس" برئاسة ‏خليل الحية، وتم عرض التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموما وغزة خصوصًا ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق"، بحسب بيان صادر عن مكتب العلاقات الإعلامية التابعة لـ " حزب الله".

وتم البحث "حول مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة".

وأكد الطرفان "مواصلة التنسيق الميداني والسياسي على كل صعيد بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة".‏

يذكر أن إسرائيل تشن حرباً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، وتتصدى قوى المقاومة الفلسطينية في غزة للقوات الإسرائيلية. وتساند المقاومة في غزة جبهات مساندة، بينها الجبهة الجنوبية في لبنان.