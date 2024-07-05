"الأزهر" يحذر من خطأ شائع يرتكبه المصلين أثناء خطبة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من خطأ شائع يقع فيه المصلين بالمساجد أثناء خطبة الجمعة.

وأكد مركز الأزهر عبر صفحته على "فيسبوك"، الجمعة:"نهى سيدنا رسول الله ﷺ عن إقامة الرجل غيره من مجلسه يوم الجمعة ليجلس فيه؛ درءًا للكراهية والبغضاء، وتربية للناس على حفظ الحقوق واحترام الآداب؛ فقال ﷺ: «لا يُقِيمَنَّ أحَدُكُمْ أخاهُ يَومَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ لْيُخالِفْ إلى مَقْعَدِهِ، فَيَقْعُدَ فِيهِ، ولَكِنْ يقولُ افْسَحُوا».

وينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور مؤمن الخليجي أد أئمة وخطباء المسجد خطبة الجمعة حول "الهجرة النبوية المشرفة وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار"، "، ويتلو القرآن الشيخ عبدالناصر حرك.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.