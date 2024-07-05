شكرا لقرائتكم خبر عن انجازات الشيوخ بدور الانعقاد الرابع.. 6 دراسات برلمانية هامة فى مجالات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

شهد دورالانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة 6 دراسات برلمانية هامة فى مختلف المجالات سواء الزراعة أو البيئة أو الصناعة، أو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



وشملت الدراسات قضايا صناعة الأسمدة الكيماوية- سوق الكربون والحد من تأثيره البيئي- الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها- زراعة القطن المصرى- الشباب والذكاء الاصطناعى- تطبيق نظم الرى الحديثة فى محافظات مصر.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد أعلن خلال الجلسة العامة أمس الأربعاء، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعي الأول، وذلك وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.



وثمن رئيس مجلس الشيوخ، التعاون المثمر بين غرفتي البرلمان، متوجها بالشكر إلي مجلس النواب بكامل هيئته وعلى رأسه المستشار الدكتور حنفي جبالي، دائم الحرص أن يعمل في تناغم وتنسيق لدعم مسيرة العمل التشريعي والنهوض به.