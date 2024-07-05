شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: الشارع يعلق الكثير من الآمال والأحلام على التشكيل الوزارى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن تمثيل المرأة المصرية في الحكومة الجديدة يتضح في اختيار وجوه نسائية في منصب نائب الرئيس، مؤكدة أن الأسماء التي وقع الاختيار عليها في هذا المنصب لديهم قدرة كبيرة على إدارة الأزمات ومواجهة التحديات الخطيرة، مشيدة أيضا بتمثيل الشباب في منصب نواب الوزراء.

وأكدت "باخوم"، خلال تصريح لـ"الخليج 365"، أن الشارع المصري يعلق الكثير من الآمال والأحلام على التشكيل الجديد، خاصة على المجموعة الاقتصادية لحل الكثير من نقاط الضعف التي كانت في الحكومة السابقة، وفي ظل تحديات صعبة للغاية منذ جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية، مطالبة بضرورة أن تكشف كل وزارة عن خطتها الزمنية لإدارة الملفات العالقة لديها، ولابد أن تتسم هذه الخطة بالشفافية والمصارحة مع المواطن المصري.

وحول حركة المحافظين، أوضحت عضو مجلس النواب، أن تزامن هذه الحركة مع التشكيل الوزاري خطوة هامة لإحداث تغيير جذري وحقيقي في الشارع المصري.