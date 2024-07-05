سوناك: أتحمل مسؤولية فشل حزب المحافظين بالانتخابات وسأستقيل من رئاستَي الحزب والحكومة

أكّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (Rishi Sunak)، بعد هزيمة حزب المحافظين في الانتخابات العامّة، "أنّني أتحمّل مسؤوليّة فشل حزب المحافظين في الانتخابات"، مشيرًا إلى أنّ "الحزب يحتاج إلى إعادة بناء هياكله".

وأعلن في خطاب، "أنّني سأستقيل من رئاسة حزب المحافظين البريطاني بعد نتائج الانتخابات، كما سأقدّم استقالتي من رئاسة الحكومة البريطانية إلى الملك تشارلز الثالث".