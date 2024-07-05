أكّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (Rishi Sunak)، بعد هزيمة حزب المحافظين في الانتخابات العامّة، "أنّني أتحمّل مسؤوليّة فشل حزب المحافظين في الانتخابات"، مشيرًا إلى أنّ "الحزب يحتاج إلى إعادة بناء هياكله".
وأعلن في خطاب، "أنّني سأستقيل من رئاسة حزب المحافظين البريطاني بعد نتائج الانتخابات، كما سأقدّم استقالتي من رئاسة الحكومة البريطانية إلى الملك تشارلز الثالث".
كانت هذه تفاصيل خبر سوناك: أتحمل مسؤولية فشل حزب المحافظين بالانتخابات وسأستقيل من رئاستَي الحزب والحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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