الأمن القيرغزستاني: إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة في البلاد

أعلنت لجنة الأمن القومي في قيرغزستان إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة في البلاد بواسطة القوة، مؤكدة انه "تم تحييد المجموعة التي خططت لهذا الأمر".

وكشفت انه "تم تحييد المجموعة التي خططت للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة وزعزعة استقرار الوضع في البلاد من خلال تنظيم أعمال شغب جماعية تؤدي إلى مقتل مواطنين".