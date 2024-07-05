إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في جنين

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة جندي بجروح خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في جنين".

وكانت قد أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل أربعة مواطنين وإصابة آخرين، بينهم بجروح خطيرة، جرّاء قصف مسيّرة إسرائيليّة لمجموعة من الشبّان قرب "دوار العودة" في مخيم جنين".

وكانت قوّات خاصّة من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت المدينة، وحاصرت منزل المواطن أحمد مروان جمعة الغول في "حرش السعادة" غرب المدينة، وقصفته بقذائف "أنيرغا"، قبل أن تقتحم الآليّات العسكريّة المدينة من شارعَي حيفا والنّاصرة. واندلعت مواجهات بين القوّات وشبّان فلسطينيّين، في محيط المنزل المذكور وعند أطراف مخيم جنين، بحسب "وفا". كما انقطع التيّار الكهربائي في بعض المناطق داخل مخيم جنين وفي المدينة، نتيجة استهداف القوّات الإسرائيليّة محوّل الكهرباء بالرّصاص.