شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلىالجمعة، 05 يوليو 2024 02:25 م
هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٦ هـ.
وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد"، مضيفًا: "ندعو الله أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر".
وأضاف رئيس المجلس: "ندعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بكل الخير والرخاء والأمن والأمان".
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