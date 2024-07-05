شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٦ هـ.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد"، مضيفًا: "ندعو الله أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر".

وأضاف رئيس المجلس: "ندعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بكل الخير والرخاء والأمن والأمان".