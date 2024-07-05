ستارمر بعد تعيينه رئيسا لوزراء بريطانيا: الشعب صوت من أجل التغيير وعودة حزب العمال للحكم

اشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الى ان "الشعب صوت من أجل التغيير وعودة حزب العمال للحكم"، مؤكدا أن "هناك حاجة لمعالجة انعدام الثقة في السياسة بالأفعال".

ورأى أن "بلادنا بحاجة إلى إعادة ضبط أكبر وإعادة اكتشاف هويتنا، كما أنها بحاجة إلى إعادة الانطلاق من جديد"، لافتا الى ان "العمل من أجل التغيير سيبدأ على الفور بلا شك، وستكون هناك حكومة تسعى للعمل من أجل مصالح البريطانيين من الآن".

وأضاف، "أدعوكم جميعا للانضمام لحكومتي التي تخدم الأمة من أجل إعادة التجديد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن القصر الملكي البريطاني، "تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال رسميا رئيسا للحكومة البريطانية الجديدة".

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته شركة إبسوس المملكة المتحدة بعد إغلاق الصناديق، أن حزب العمال تمكن من الفوز بـ410 مقاعد من مجلس العموم (الغرفة الثانية للبرلمان) المكون من 650 مقعدا.

وبحسب الاستطلاع أيضا حصد حزب المحافظين (ريشي سوناك) 131 مقعدا بعدما فاز في الانتخابات الماضية بـ365 مقعدا، مما يجعلها أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.