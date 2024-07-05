"كتائب القسام": أجهزنا أمس على 10 جنود صهاينة في عملية مركبة بحي الشجاعية في غزة

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا أفادوا بالإجهاز يوم أمس على 10 جنود صهاينة، في عمليّة مركّبة شرق شارع النزاز بحي الشجاعية في مدينة ​غزة​، حيث استهدفوا مبنى تحصّنت في داخله قوّة صهيونيّة بقذيفة "TBG"، ثمّ تقدّموا صوب المبنى المستهدَف وأجهزوا على بقيّة أفراد القوّة من مسافة صفر"، مشيرةً إلى أنّ "خلال انسحابهم، فجّروا عبوة ناسفة داخل المبنى، وبعدها تدخّل الطّيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والمصابين".

وأفادت بـ"أنّنا استهدفنا دبّابة صهيونيّة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105"، شرق شارع النزاز أيضًا".