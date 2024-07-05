القصر الملكي البريطاني عيَّن كير ستارمر رسميا رئيسا للحكومة البريطانية الجديدة

أعلن القصر الملكي البريطاني، "تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال رسميا رئيسا للحكومة البريطانية الجديدة".

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته شركة إبسوس المملكة المتحدة بعد إغلاق الصناديق، أن حزب العمال تمكن من الفوز بـ410 مقاعد من مجلس العموم (الغرفة الثانية للبرلمان) المكون من 650 مقعدا.

وبحسب الاستطلاع أيضا حصد حزب المحافظين (ريشي سوناك) 131 مقعدا بعدما فاز في الانتخابات الماضية بـ365 مقعدا، مما يجعلها أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.

كما تشير استطلاعات الرأي أيضا إلى أن الديمقراطيين الليبراليين سيحصلون على 61 مقعدا، وحزب الإصلاح البريطاني على 13 مقعدا، وحزب الخضر على مقعدين.

وأظهرت النتائج الأولية فوز زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر في دائرته الانتخابية في لندن، ليصبح بذلك رئيس وزراء بريطانيا المقبل.

كما أظهرت احتفاظ زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين بمقعده البرلماني كنائب مستقل بعد فوزه بدائرة أيسلنغتون نورث، في حين خسر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس مقعده في البرلمان لصالح حزب العمال.

وكذلك خسر السياسي اليساري المخضرم جورج غالاوي مقعده بالبرلمان بعد هزيمته أمام مرشح حزب العمال في بلدة روتشديل بشمال إنجلترا.

أكّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعد هزيمة حزب المحافظين في الانتخابات العامّة، "أنّني أتحمّل مسؤوليّة فشل حزب المحافظين في الانتخابات"، مشيرًا إلى أنّ "الحزب يحتاج إلى إعادة بناء هياكله".

وأعلن في خطاب، "أنّني سأستقيل من رئاسة حزب المحافظين البريطاني بعد نتائج الانتخابات، كما سأقدّم استقالتي من رئاسة الحكومة البريطانية إلى الملك تشارلز الثالث".