بعد فوز حزب العمال.. كير ستارمر الأقرب لرئاسة الوزراء في بريطانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بعد نتائج أظهرت فوز حزب العمال بأغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية، في بريطانيا، تتجه الأضواء نحو كير ستارمر الذي سيكون رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا.

كير ستارمر سياسي بريطاني، واسمه سير كير رودريك ستارمر. وُلد في 1962 وهو عضو في حزب العمال البريطاني. شغل عدة مناصب في الحزب وخدم كوزير للإسكان والتنمية الحكومية في الحكومة البريطانية بين عامي 2009 و2010.

كير ستارمر وزوجته

في عام 2020، انتُخب كير ستارمر كزعيم لحزب العمال البريطاني، خلفاً لجيريمي كوربين. يُعتبر ستارمر شخصية سياسية بارزة في المملكة المتحدة، ويتبنى مواقف معتدلة في العديد من القضايا السياسية الرئيسية مثل الاقتصاد والرعاية الصحية والبيئة.

يعود حزب العمّال البريطاني إلى الحكم في المملكة المتحدة بعدما حقق فوزا ساحقا على المحافظين في الانتخابات التشريعية فيما وعد زعيمه كير ستارمر الجمعة بتجسيد "التغيير" و"التجدد الوطني" الذي ينتظره الناخبون عند توليه رئاسة الحكومة.

وتطوى صفحة في المملكة المتحدة بعد حكم المحافظين الذي استمر 14 عاماً.

وأقر رئيس الوزراء ريشي سوناك بهزيمة معسكره معلناً أنه اتصل بزعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته ومتحملا مسؤولية هذا الفشل الذي يبدو أنه غير مسبوق.

وصباح الجمعة سيكلف الملك تشارلز الثالث، كير ستارمر المحامي السابق المتخصص بحقوق الإنسان والبالغ 61 عاما، مهمة تشكيل الحكومة. وسيدخل 10 داونينغ ستريت.

وتؤكد النتائج حجم النجاح الذي حققه حزب العمال والهزيمة غير المسبوقة للمحافظين وهو أمر توقعته استطلاعات الرأي منذ أشهر.

وقال رئيس حزب العمال كير ستارمر، إن المملكة المتحدة تشهد "ضوء شمس الأمل" مرة أخرى، في أعقاب الانتصار الساحق الذي حققه الحزب ومهد له الطريق ليكون رئيس الوزراء المقبل.

وأكد ستارمر، خلال مشاركته في حشد للاحتفاء بالفوز وسط لندن، أن البلاد يمكنها الآن "استعادة مستقبلها". وأكد سعادته بالفوز مضيفاً "التغيير يبدأ الآن".

وأضاف "لقد فعلناها، لقد قمتم بحملة من أجل ذلك، وصوتم لصالحه، والآن يبدأ التغيير". وأشار استطلاع رأي بعد الخروج من مراكز الإقتراع إلى أنه من المتوقع أن يحصل حزب العمال على أغلبية بـ170 مقعدا في مجلس العموم، مع تقليص عدد المحافظين إلى أقل عدد مسجل من المشرعين.

أما حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك فيتوقع أن يسجل أسوأ نتيجة له على الاطلاق منذ مطلع القرن العشرين مع انتخاب 136 نائبا في مقابل 365 قبل خمس سنوات عندما كان الحزب بزعامة بوريس جونسون.

وشددت العناوين الرئيسية للصحف البريطانية بالاجماع الجمعة على "الفوز الساحق" للعمال.

وتعهد ستارمر، بتحويل البلاد كما فعل على صعيد حزب العمال بعدما خلف جيريمي كوربين في 2020 من خلال التركيز على الاقتصاد ومكافحة معاداة السامية.

ويؤكد أنه يريد تحفيز النمو وتصحيح وضع المرافق العامة وتعزيز حقوق العمال وخفض الهجرة وتقريب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.