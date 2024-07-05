"البحر مليان ناس".. شواطئ بورسعيد كاملة العدد في أول جمعة من يوليو- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ بورسعيد، اليوم الجمعة، توافد أبناء بورسعيد وآلاف المصطافين من المحافظات الأخرى، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وقضى المصطافون أوقاتهم على شاطئ بورسعيد ما بين الجلوس على الكراسي تحت الشماسي المنتشرة على بطول الشاطئ للاستمتاع بنسيم البحر والمسابقات الترفيهية وحفلات السمر، وبين النزول إلى البحر للسباحة، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية مثل: كرة القدم والكرة الطائرة، وركوب الخيل والـ "بيتش باجي"، بينما يستمتع الأطفال باللعب في مياه البحر على مقربة من الشاطئ، واستخدام أدوات الحفر البلاستيكية الخاصة بهم للهو في الرمال.

وبدأ سعر تأجير الكرسي من 10 جنيهات في الشواطئ الشعبية ويرتفع تدريجيًا حتى يصل إلى 40 جنيها، بينما يصل إلى 500 جنيه في أحد الشواطئ السياحية.