بعد 5 أيام.. أمن الجيزة يستجيب لمناشدة شريف مدكور بسبب "سائق متهور"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

5 أيام احتاجها ضباط قسم شرطة ثالث أكتوبر لكشف ملابسات منشور الإعلامي شريف مدكور ناشد خلاله أجهزة الأمن بمعاقبة سائق سيارة يسير عكس الاتجاه.

"مدكور" فضل المبادرة والابتعاد عن السلبية، والتقط صورة وثق بها سير سائق عكس الاتجاه أعلى كوبري بالطريق المؤدي إلى القاهرة الإسماعيلية الصحراوي نطاق مدينة السادس من أكتوبر.

إدارة المساعدات الفنية بقيدة المقدم محمد إدريس رصدت المنشور وعملت على فحصه باستخدام التقنيات الحديثة وصولا إلى هوية السائق بالتنسيق مع إدارة المرور وأمكن ضبطه.

السائق نفى تعمده مخالفة القواعد المرورية، وعلل سبب ارتكابه الواقعة بعدم معرفته للطريق، وأخلت النيابة العامة سبيله.