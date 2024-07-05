"هيرمس" تتصدر تداولات 5 شركات للوساطة المالية خلال أسبوع بالبورصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

تصدرت 5 شركات سمسرة ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو من حيث قيمة التداولات بسوق داخل وخارج المقصورة و بورصة النيل بحصة سوقية بلغت 52.4 % من إجمالي السوق.

وتصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز اأول بقيمة تداولات بلغت 4.03 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 14.2% وبحجم تداولات بلغت 585.40 مليون ورقة منفذة.

وجاءت إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثاني لتسجل قيمة التداولات بلغت 3.83 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 13.5% وبحجم تداولات بلغت 396.33 مليون ورقة منفذة.

ويلي إي إف جي هيرمس، شركة التجاري الدولي للسمسرة والأوراق المالية في المركز الثالث لتسجل قيمة التداولات 2.71 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 9.6% وبحجم تداولات 378.41 مليون ورقة منفذة.

واحتلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية المركز الرابع لتسجل قيمة التداولات 2.40 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 8.5% وبحجم تداولات بلغت 1.04 مليار ورقة منفذة.

وسجلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات قيمة تداولات 1.88 مليار جنيه لتحتل المركز الخامس بحصة سوقية تصل لـ 6.6% وبحجم تداولات بلغت 767.3 مليون ورقة منفذة.