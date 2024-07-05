شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى مهنئا القيادات الإعلامية الجديدة: وفقهم الله لما فيه خير إعلام مصر والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكاتب الصحفى ضياء رشوان، على أنباء تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام، وأنباء تعيين طارق سعدة، رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، وتجديد الثقة للمهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة.

وكتب الطاهرى، عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك: "كل التهنئة والأمنيات بالتوفيق للقيادات الإعلامية الأستاذ ضياء رشوان رئيس المجلس الاعلى للإعلام والدكتور طارق سعدة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونبارك للمهندس عبد الصادق الشوربجي تجديد الثقة رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة.



وأضاف الطاهرى: أعانهم الله ووفقهم لما فيه الخير لإعلام الدولة المصرية .. والتحية واجبة لمن تركوا مواقعهم الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر والأستاذ حسين زين وكل التوفيق لهم فيما هو قادم .

الجدير بالذكر، أنه كشفت مصادر، عن اقتراب الكاتب الصحفى، ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني، من تولي رئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم تعيين نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ طارق سعدة، رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، مع استمرار المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة.

وتزامنت تلك الأنباء مع حالة من الارتياح في الأوساط الصحفية والإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث رحب جموع الصحفيين بتلك الاختيارات، وسط إجماع علي نزاهتها وكفاءتها في العمل الصحفي والإعلامي، مشيرين إلى أن ما تردد عن تعيين ضياء رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام والدكتور طارق سعدة رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، هو أمر إيجابى ويدعو للتفاؤل.