شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الانفتاح على الأحزاب السياسية سيكون من أهم ملفات الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، إن اجتماع الحكومة الأول برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كان تنظيميا، وتناول طريقة عمل الحكومة الجديدة وطريقة عمل اللجان الوزارية الخاصة بالتنمية الصناعية والتنمية البشرية والاقتصادية والطاقة مشيرا إلى أن د. مدبولي حدد فى هذا الاجتماع خطة عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، وتحديد أولوياتها طبقا التكليفات الرئيس لها.

أوضح الشهابي، أنّ رئيس الوزراء استعرض فى اجتماع حكومته على تنفيذ تكليفات الرئيس، وعلى رأسها حل مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال والسيطرة على الأسواق والحد من الغلاء وارتفاع الأسعار، مثمنا على الرؤية التنظيمية لتنظيم عمل الحكومة والمجموعات الوزارية فى المجالات المختلفة مشددا الشهابي إلى أنها ستساعد على سرعة الفصل فى المشاكل وتذليل العراقيل والعقبات.



كما أشاد رئيس حزب الجيل بالمؤتمر الصحفى الذى عقده «د. مدبولي» بعد اجتماع حكومته وإعلانه عزمه على تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، وان الانفتاح على الأحزاب السياسية سيكون من أهم ملفات الحكومة، مشيرًا إلى اختيار المستشار محمود فوزي؛ ليكون حلقة الوصل بين الحكومة الحوار الوطني من جهة وبين الحكومة والأحزاب السياسية من جهة أخرى.



ورحب الشهابي بتأكيد رئيس مجلس الوزراء على انفتاحه على الأحزاب ومتابعته للرأي العام وما ينشر على الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي، ووعده بتنفيذ الحكومة لمطالبهم وحل مشكلات الرأي العام، مثمنا حديث «مدبولي» عن ضرورة تجديد الخطاب الديني بحيث يكون معتدلاً ومتسامحًا.



ودعا «رئيس حزب الجيل » الدكتور مصطفى مدبولى "رئيس الحكومة" إلى الاستمرار في عقد هذه المؤتمرات الصحفية، لعرض قرارات الحكومة والإجابة على استفسارات وشواغل الرأي العام والأحزاب وأسئلة الصحفيين، مرحبا بتأكيد «مدبولي» على عقد مؤتمر صحفي شهري مع كبار الإعلاميين والكتاب والمثقفين ومقدمة البرامج الحوارية وقادة الرأى .