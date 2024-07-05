خير تفقد حريق مطمر سرار: لتشغيل معمل الفرز وتنفيذ خطة سريعة لمعالجة حريق المطمر

تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، بتوجيهات من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، حريق مطمر سرار.

وأكد خير بعد سماعه للاهالي المتضررين من المكب وحريقه من البلدات المتاخمة، وبعد اطلاعه ميدانيا على المكب المطمر، "أن زيارته اليوم تأتي بتوجيهات من ميقاتي للحد من هذه الكارثة البيئية، وان متابعته لهذا الملف لنقل الصورة وتكوين تقرير مفصل عن هذا المكب الخاص الذي يجب ان يخضع لشروط وضمن قوانين معينة يتحمل من خلالها مسؤولية أي ضرر على المواطن وعلى البيئة".

وكشف الخير عن "سلسلة لقاءات واتصالات أجراها ميقاتي ووزير البيئة ناصر ياسين بالتنسيق مع البلديات والاتحادات للعمل أولا على البدء بتشغيل معمل الفرز للحد من المكبات العشوائية وتنفيذ خطة سريعة لمعالجة حريق المطمر ومتابعة الأضرار التي نتجت عنه".