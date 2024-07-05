شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرات التحالف الوطنى ركزت على إدخال الفرحة إلى قلوب المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد الحكيم ابوزيد، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يحرص دائما على إدخال الفرحة في قلوب المصريين، ومنها كانت مبادرة فرح قلبى، ومن خلالها تم توزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا فى مراكز مغاغة، أبو قرقاص، بنى مزار في المنيا، ومبادرة مولد النبوى التي استهدفت صرف مكافأت إضافية على الرواتب الشهيرة لآلاف من الأسر المصرية، كما تم توزيع أطنان من اللحوم على مليون أسرة حينها.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة، أن من اهم المبادرات التي أطلقت جاءت مبادرة قوافل ستر وعافية التي ساهمت في تقديم قوافل طبية وحملات لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، وفك كرب عدد من الغارمات، وتوصيل المياه إلى الأسر، ونشر ثقافة التطوع، وتهتم قوافل ستر وعافية بتمويل بعض المشروعات من خلال إقامة مشروعات وتقديم المساعدة لصغار الفلاحين.