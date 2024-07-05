شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: استئناف جلسات الحوار الوطنى خطوة للمستقبل ومتابعة تنفيذ الحكومة لمخرجاته والان مع تفاصيل الخبر

قال مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يقوم بدور فاعل وحقيقي في مختلف القضايا المطروحة على الرأي العام والملحة أمام صانع القرار السياسي، مشيرًا إلى أن استئناف الحوار الوطني لجلساته غدا هي خطوة هامة وخاصة في ظل الحكومة الجديدة والاهتمام بمخرجات الحوار الوطني كما وجه رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة والمحافظين الجدد.

وأوضح أن استئناف جلسات الحوار بمناقشة العديد من الملفات ومتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته وهي خطوة للمستقبل وتعددية حقيقية تحت مظلة الدولة المصرية، ومن جانب كل القوى السياسية الفاعلة فيها لصياغة شكل المستقبل والتشارك على أوسع مدى في القرار الوطني.

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماع له غدا السبت الموافق 6 يوليو، لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته، وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قال إن مجلس أمناء الحوار وفاء بهذا الدور للحوار، يتوجه بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولا ناجزة وواقعية وعادلة لها.