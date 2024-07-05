بوتين التقى رئيس وزراء المجر في موسكو: لا ينغي أن تكون هناك هدنة موقّتة لإعادة تسليح نظام كييف

أكد الرئيس الروسي فلايمير بوتين، أنّه "لا ينبغي أن تكون هناك هدنة أو توقف موقت لإطلاق النار لإعادة تسليح نظام كييف"، مشددًا على أنّ "روسيا تؤيد الإنهاء الكامل والنهائي للصراع، وشروط ذلك، كما قلت في خطابي في وزارة الخارجية، فنحن نتحدث عن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأوكرانية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وقال بوتين، في تصريحات عقب محادثاته مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في موسكو: "في الوضع الجيوسياسي الصعب الحالي تواصل روسيا والمجر الحوار وهذا أمر مهم"، مضيفًا أنّه تحدث مع أوربان حول المسائل الصعبة بما في ذلك الوضع في أوكرانيا.

وأكد بوتين أنه ناقش مع أوربان السبل الممكنة لتسوية الأزمة في أوكرانيا، وقال: "بالطبع كان هناك تبادل مباشر وشامل إلى حد ما لوجهات النظر بشأن القضايا الدولية الحالية، بما في ذلك الصراع الأوكراني".

وأكد بوتين أن روسيا منفتحة دائما على مناقشة التسوية السياسية والدبلوماسية للوضع في أوكرانيا.

ولفت بوتين إلى أن "رعاة كييف يواصلون استخدام أوكرانيا ككبش ضارب في المواجهة مع روسيا"، موضحًا أن كييف لا تتقبل فكرة وقف إطلاق النار ففي هذه الحالة تختفي ذريعة تمديد الأحكام العرفية، لافتا إلى أنه إذا أوقفت أوكرانيا الأحكام العرفية فسيتعين عليها إجراء انتخابات رئاسية".

وأشار بوتين إلى أن روسيا والمجر تواصلان التعاون بما في ذلك في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن البراغماتية السليمة والمنفعة المتبادلة أمران أساسيان لتنمية التعاون بين روسيا والمجر.

من جانبه، وعد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بمواصلة العمل مع روسيا وأوكرانيا لتحقيق السلام، قائلا في موسكو بعد زيارة إلى كييف إن مواقف الجانبين بشأن التسوية متباعدة عن بعضها البعض.

وأوضح أوربان أنه علم برأي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن احتمالات وقف إطلاق النار في أوكرانيا ومفاوضات السلام والترتيب الذي ينبغي أن تتم به.