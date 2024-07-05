"حماس": نرفض أي خطط أو مقترحات تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة

أكّدت "حركة المقاومة الإسلامية- حماس"، في بيان، "رفضنا لأيّ خطط أو مشاريع أو مقترحات، تسعى لتجاوُز الإرادة الفلسطينيّة بشأن مستقبل ​قطاع غزة​، ورفض أيّ تصريحات ومواقف تدعم خططًا لدخول قوّات أجنبيّة إلى القطاع، تحت أيّ مُسمّى أو مبرّر".

وشدّدت على أنّ "إدارة قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الفاشي، هي شأن فلسطيني خالص، يتوافق عليه شعبنا الفلسطيني بأطيافه كافّة، وهو لن يسمح بأي وصاية، أو بفرض أي حلول أو معادلات خارجيّة تنتقص من ثوابته المرتكِزة على حقّه الخالص في نيل حريّته وتقرير مصيره".

ودعت الحركة، الدّول العربيّة والإسلاميّة كافّة إلى "الضّغط لوقف حرب الإبادة الصّهيونيّة على شعبنا الفلسطيني، وتقديم كلّ سبل الدّعم والإسناد له في معركته الّتي يدافع من خلالها عن وجوده على أرضه، والوفاء بالتزاماتها تجاه شعبنا وأرضه والمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة؛ الّتي تعيث بها عصابات الإجرام الاستيطاني الفاشي فسادًا".