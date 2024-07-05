أعلن وزير الدّاخليّة التّركي علي يرلي قايا، تعقيبًا على الأحداث الّتي شهدتها ولاية قيصري وسط تركيا قبل أيّام، إثر ادّعاءات عن قيام شخص سوري بالتحرّش بطفلة من أقاربه، أنّ "قوّات الأمن أوقفت 1065 شخصًا في جميع أنحاء تركيا، على خلفيّة أحداث قيصري، سُجن 28 منهم، وصدر أمر فرض الرّقابة القضائيّة بحق 187 شخصًا".
وأشار في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "أحداث غير مرغوبة شهدتها قيصري"، لافتًا إلى أنّ "قوّات الأمن أوقفت 855 شخصًا في الولاية وحدها بعد الأحداث، تبيّن أن 468 منهم لديهم سوابق جنائيّة تتعلّق بـ50 جريمة مختلفة". وركّز على أنّ "هناك عمليّة تحريض في موضوع الهجرة، خاصّةً على وسائل التّواصل الاجتماعي".
وأكّد قايا أنّه "تمّت مشاركة منشورات متلاعب بها سلبيّة وغير واقعيّة، بواسطة حسابات وهميّة، ومعدّل هذه الحسابات الوهميّة ارتفع بنسبة 38 بالمئة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية التركي: توقيف 1065 شخصًا بجميع أنحاء البلاد عقب أحداث قيصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.