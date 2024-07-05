وزير الداخلية التركي: توقيف 1065 شخصًا بجميع أنحاء البلاد عقب أحداث قيصري

أعلن وزير الدّاخليّة التّركي علي يرلي قايا، تعقيبًا على الأحداث الّتي شهدتها ولاية قيصري وسط ​تركيا​ قبل أيّام، إثر ادّعاءات عن قيام شخص سوري بالتحرّش بطفلة من أقاربه، أنّ "قوّات الأمن أوقفت 1065 شخصًا في جميع أنحاء تركيا، على خلفيّة أحداث قيصري، سُجن 28 منهم، وصدر أمر فرض الرّقابة القضائيّة بحق 187 شخصًا".

وأشار في مؤتمر صحفي، إلى أنّ "أحداث غير مرغوبة شهدتها قيصري"، لافتًا إلى أنّ "قوّات الأمن أوقفت 855 شخصًا في الولاية وحدها بعد الأحداث، تبيّن أن 468 منهم لديهم سوابق جنائيّة تتعلّق بـ50 جريمة مختلفة". وركّز على أنّ "هناك عمليّة تحريض في موضوع الهجرة، خاصّةً على وسائل التّواصل الاجتماعي".

وأكّد قايا أنّه "تمّت مشاركة منشورات متلاعب بها سلبيّة وغير واقعيّة، بواسطة حسابات وهميّة، ومعدّل هذه الحسابات الوهميّة ارتفع بنسبة 38 بالمئة".