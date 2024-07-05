30 فيلمًا عربيًا.. انطلاق مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء AGFF، اليوم الجمعة، من داخل متحف الإسكندرية القومي، والمقام على مدار 3 أيام في الفترة من 5 إلى 7 يوليو، تحت شعار "سينما من أجل العدالة المناخية".

وقالت نور حازم مديرة المهرجان،: إن الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء، تحمل رسالة هامة لبيئتنا التي ظلمتها السلوكيات الخاطئة وعدم الوعي بخطورة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع.

وأضافت أن الدورة الأولى للمهرجان تأتي بمشاركة أكتر من 30 فيلما قصيرا، منها الساخر، الرسوم المتحركة، والوثائقي من 4 دول عربية هي مصر، المغرب، العراق، والجزائر.

وأشارت إلى أن مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء فرصة كبيرة لاحتضان المواهب الشابة وأصحاب الفكر الإبداعي، لمزيد من التواصل مع جمهور الإسكندرية لنشر الوعي البيئي وإلهام العمل الهادف لما يشكل من تأثير إيجابي لمجابهه التغيرات المناخية.

وأوضحت أن الدورة الأولى للمهرجان تعرض أكثر من 30 فيلما قصيرا حول الانتقال الأخضر العادل، لدعم صانعي وصانعات الأفلام الخضراء بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الفن في زيادة الوعي البيئي إذ أصبحنا في أمس الحاجة له لدعم بيئتنا بالفكر الأخضر المستدام.

كما أشارت إلى أن مهرجان AGFF منظم من قبل Banlastic Egypt ومشروع Upstage، برعاية عديد من المنظمات المؤثرة بيئيا بما في ذلك: Global Green Grants و Les têtes de l'art وبالتعاون مع المؤسسة الثقافية الأوروبية ومعهد جوته، المركز الثقافي الفرنسي، ومتحف الإسكندرية القومي.

وتابعت: "أننا في الدورة الأولى لا نستطيع أن ننسى أرضنا المحتلة في دولة فلسطين وما يعيشوه أشقاءنا في قطاع غزة، من حرب قاسية لا تعرف الإنسانية، وطلبت "الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء في قطاع غزة".