قتلى وجرحى بضربات على أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين، اليوم الجمعة، في هجمات استهدفت منطقة دونيتسك في الشرق الأوكراني، وفق ما أعلنت السلطات.

وأعلن الحاكم الإقليمي فاديم فيلاشكين مقتل امرأة تبلغ 32 عاما وإصابة 20 آخرين في قصف على بلدة "كومار"، ما ألحق أضرارا بمنازل.

إلى ذلك، أعلن فيلاشكين سقوط قتيل وجريح في هجوم آخر بواسطة صاروخ على بلدة "أوكراينسك".

وجاء في منشور له على شبكة للتواصل الاجتماعي "من الخطر البقاء هنا، وكذلك في بقية منطقة دونيتسك".

وأشار إلى سقوط قتيلين وجريحين في بلدة "ساليدوف" الواقعة على مقربة من قطاع عند خط الجبهة تحقّق فيه القوات الروسية تقدّما.

وإلى الشمال في منطقة دونيتسك، تتقدم القوات الروسية نحو منطقة "تشاسيف يار" الواقعة على مرتفع.

على نحو منفصل، أعلنت سلطات روسية، سقوط ثلاثة قتلى في قصف لبلدة "فولنوفاخا".