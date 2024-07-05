اليابان تتعهد بتعزيز العلاقات مع بريطانيا في ظل حكومتها الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستواصل تعزيز العلاقات مع بريطانيا في ظل إدارتها الجديدة عقب الفوز الساحق الذي حققه حزب العمال المعارض في الانتخابات العامة.



وقال هاياشي في مؤتمر صحفي دوري (نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية) - إن "اليابان وبريطانيا شريكان مهمان يتقاسمان القيم والمبادئ. وسنواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع الإدارة الجديدة".

وأضاف هاياشي أيضًا أن طوكيو مستعدة للعمل مع لندن في التعامل مع التحديات العالمية مثل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وهي الرؤية التي تدافع عنها اليابان في محاولة مستترة لمواجهة تزايد نفوذ الصين.

ومع حصول حزب العمال على الأغلبية في مجلس العموم بعد انتخابات ظهرت نتائجها قبل ساعات قليلة، أصبح زعيمه كير ستارمر رئيسًا لوزراء بريطانيا، خلفًا لريشي سوناك، الذي أنهى 14 عامًا من حكم حزب المحافظين.

وخلال تلك الفترة، عززت اليابان وبريطانيا علاقاتهما الأمنية في الاستجابة للبيئة الجيوسياسية متزايدة التعقيد، والتي تأثرت بشكل خاص في السنوات الأخيرة بنتائج الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا والأنشطة العسكرية الصينية المكثفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.. حسب "كيودو".

كذلك، أطلقت الدولتان مشروعًا مع إيطاليا لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل التالي بحلول عام 2035، حيث قال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي منفصل إن أهمية خطة الطائرات المقاتلة الثلاثية "ستظل دون تغيير".