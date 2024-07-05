البيت الأبيض يبدي قلقه حيال زيارة رئيس الوزراء المجري لروسيا

ياسر رشاد - القاهرة - اعرب البيت الابيض عن "قلقه حيال الخيار الذي قام به رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالتوجه الى موسكو"، بحسب ما صرحت الجمعة المتحدثة باسمه كارين جان بيار.



وقالت المتحدثة إن هذه الزيارة للمسؤول المجري "لن تدفع قدما قضية السلام وهي تأتي بنتائج عكسية لجهة دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها".

وتتولى المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ويعارض التكتل الذي يضم 27 دولة بشدة الحرب الروسية على أوكرانيا، وفرض 14 حزمة من العقوبات غير المسبوقة على موسكو بسبب الغزو.

وقال بوريل "هذا الموقف يستبعد الاتصالات الرسمية بين الاتحاد الأوروبي والرئيس بوتين. وبالتالي فإن رئيس الوزراء المجري لا يمثل الاتحاد الأوروبي بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "يجدر الذكر أن المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهامات للرئيس بوتين وأصدرت مذكرة توقيف بحقه لدوره فيما يتعلق بالترحيل القسري لأطفال من أوكرانيا إلى روسيا".