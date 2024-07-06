علاقة محرمة ومواد لزجة وطلاسم.. سقوط أشهر دجال فى المنوفية



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

نجحت وحدة مباحث مركز السادات بمديرية أمن المنوفية، اليوم بمعاونة البحث الجنائي، في القبض على شخص تحررت ضده عدة محاضر نصب واحتيال ودجل وشعوذة، أغلبهم من نساء وذلك لمحاولته استدراجهن لممارسة الرزيلة بدعوى العلاج الروحانى.

وكان اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز السادات العميد نضال مغربي يفيد بورود عدة محاضر ضد شخص مقيم بدائرة مركز السادات يمارس أعمال الدجل والشعوذة واستغلال ذلك في التحرش بالنساء.

وأمكن القبض على المتهم الذي تحررت ضده العديد من المحاضر ومنهم الضحية "ف.ع.ا" عمرها 35 عامًا، مقيمة بحي الأميرية في محافظة القاهرة، كما حررت "ن.ا.م" 30 عامًا ومقيمة بحي الخانكة القليوبية، محضرًا للنصب عليها بمبلغ مالي فضلاً عم ممارسته الرذيلة معها.

وعقب انتهاء التحريات تبين تورط المتهم "ا.م.ا.ا.ح" مقيم قرية البيشة التابعة لمركز أشمون يبلغ من العمر 66 عامًا، بالعديد من أعمال الدجل والشعوذة والنصب على الضحايا وايهامهم بقدرته على شفائهم من الأمراض المزمنة، وبعد القبض عليه اعترف المتهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وضبط في محل إقامته على أكياس بها مواد زرقاء وحمراء وكذلك مواد بناء لزجة ومجهولة وورق مكتوب عليه طلاسم وقطع من القماش، وكذا مبلغ مالي تحصل عليه من نشاطه الإجرامي، وتحرر عن الواقعة المحضر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.