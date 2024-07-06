ظهورها يُنعش السياحة البحرية.. دلافين تتراقص فى طور سيناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

رصد عدد من الصيادين بمدينة الطور التابعة لمحافظة جنوب سيناء، سرب من الدلافين داخل المياه الإقليمية الواقعة في نطاق المدينة، خلال رحلة صيدهم، يؤدون حركات استعراضية دون خوف على الرغم من اقتراب مركب الصيادين منهم لتصويرهم.

وقال غريب حسان، أحد المتواجدين على المركب، إنه حرصوا على مداعبة سرب الدلافين والتقاط بعض الصور لها.

وأوضح "حسان"، أن الدلافين كانت تسبح وتتراقص في سعادة، مؤكدا أن الدلافين تعتبر عامل جذب سياحي، وظهورها يعمل على إنعاش السياحة البحرية، حيث يأتي السياح الأجانب من مختلف الجنسيات إلى شواطئ جنوب سيناء لممارسة الغطس والسنوركل ورؤية الدلافين وهي تسبح.

وأشار إلى أن الدلافين لم تعبر عن خوفها عندما اقترب منها المركب، بل على العكس كانت تقوم بحركاتها البهلوانية في حرية تامة وطمأنينة.

على جانب آخر، أكد الدكتور وليد حسن، مدير عام محميات جنوب سيناء، أن ظهور الدلافين لا يدعو للقلق، وظهورها في مجموعات يدل على سلامة البيئة البحرية ونظافتها، مشيرًا إلى أنه يوجد بمياه البحر الأحمر أكثر من 11 نوعًا من الدولفين، أشهرها الدوار، و ذو الزعانف الزجاجية.