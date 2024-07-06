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نبيل فهمي يكشف كواليس منصبه كوزير للخارجية بعد ثورة 30 يونيو وتهديد أوباما

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن منصب وزير الخارجية يُعتبر منصبًا سياديًا وإبداعيًا.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق خلال حديثه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج "بالخط العريض" على شاشة قناة الحياة، أنه عمل كوزير للخارجية بعد ثورة 30 يونيو في حكومة حازم الببلاوي، وأعلن في 30 يونيو أن مصر لن تعتمد على طرف واحد بشكل مفرط.

وأشار فهمي إلى أن الأمريكيين اتصلوا به بعد إعلانه عزمه زيارة روسيا والصين عقب ثورة 30 يونيو، حيث كانوا يرون أن التيارات الإسلامية في تنامٍ بالدول العربية، لكنهم صُدموا بإزاحة الإخوان بعد الثورة.

وتابع فهمي أن الرئيس الأمريكي أوباما هدده بعدم تسليم طائرات الأباتشي لمصر عقب ثورة 30 يونيو، فرد عليه قائلاً: "سأحصل عليها من مكان آخر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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