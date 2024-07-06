عمرو أديب يفجر مفاجأة عن المؤهلات العلمية لوزير التعليم الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل المثار بشأن الشهادات العلمية للدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد.

خلال برنامجه الحكاية"، عبر فضائية "MBC مصر"، أشار أديب إلى أن وزير التعليم منذ وصوله والشكوك تدور حوله بشأن مؤهلاته التعليمية، "كلام كتير عن الماجستير والدكتوراه الحاصل عليها من جامعات عالمية".

أكد مقدم "الحكاية"، أن الـ "APEL" الذي حصل عليه الوزير من جامعات أمريكية لا يعتبر درجة دكتوراة أكاديمية، معقبًا: "ده لو وزير زراعة أو تنمية محلية تحت أمرك، لكن وزير تعليم لازم يكون عنده مؤهل أكاديمي، ده كل خبراته في مدارس مملوكة لأسرته، انتوا عايزين تجربوا فينا".

أضاف: "لما دخلنا على AI ودورنا على "APEL" وهل يعتبر شهادة ماجستير أو دكتوراه معتمدة"، متابعًا: "طلعت دراسة ليلية لا تتضمن متطلبات الرسالة الأكاديمية من حيث البحث والتوثيق والمناقشة، ده حمادة وده حمادة تاني خالص".

وصرح الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ قناة إكسترا نيوز بأنه قد سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على دورات تدريبية في جامعات دولية مثل هارفار

تابع وزير التعليم: "كان الدافع من التعليم عن بُعد هو الشغف للمعرفة وليس الهدف منها العمل فقط".