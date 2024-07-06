شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية لعبد الصادق الشوربجى بعد أنباء بقائه فى رئاسة الوطنية للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

أثبتت المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كفاءته في إدارة المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤهله لتجديد الثقة فيه لرئاسة الهيئة نظرا لكفاءته وقدرته على تطوير المؤسسات القومية وعلى الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه وتأهيله للارتقاء بمستوى الأداء المهني، هذا الى جانب جهوده في الحفاظ على أصول المؤسسات الصحفية القومية واستثمارها، وما شهدته الهيئة في عهده من قطع شوطا كبيرا في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

وينشر ”الخليج 365” السيرة الذاتية للمهندس عبد الصادق الشوربجى كالآتى:

الاسم : عبد الصادق محمد عبد العزيز الشوربجي

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة



المؤهل والدرجات العلمية :

⁃ بكالوريس هندسة - 1984 .

⁃ حصل على منحة من ألمانيا في مجال الإدارة والطباعة الصحفية لمدة عامين ونصف

⁃ حصل على دورات تدريبية معتمدة في مجال الادارة والطباعة الصحفية من سويسرا وفرنسا وكندا وألمانيا .

• المناصب والوظائف:

⁃ مهندس ومدير إدارة بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية .

⁃ التدريس في كلية الفنون التطبيقية من عام 1997حتى عام 2008.

⁃ مدير عام مؤسسة روزاليوسف من عام 2006وحتى عام 2012.

⁃ رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف الصحفية من عام 2012وحتى عام 2020.

⁃ رئيس الهيئة الوطنية للصحافة منذ يونيو 2020.