بايدن: هناك من يريد إبعادي عن السباق الرئاسي ولكنني باق وسأنتصر على ترامب

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مجددا الاستمرار في السباق الرئاسي، وذلك بعظ تقارير تتحدث عن احتمالية انسحابه بعظ ادائه السلبي في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب، وقال: "لن تثنيني مناظرة مدتها 90 دقيقة عن مواصلة السباق الرئاسي وسأفوز على ترماب مرة أخرى".

وشدد على "أنني أخوض الانتخابات ضد أخطر تهديد على الديمقراطية الأميركية"، مضيفا "أنا مرشح الحزب الديمقراطي لأن الملايين صوتوا لي وليس لغيري لخوض الانتخابات".

وذكر أن "ترامب كذب بشأن جائحة كورونا وعدد المتوفين بها كما كذب بشأن وضع المحاربين القدامى وقضايا أخرى".

وكشف أن "هناك من يريد إبعادي عن السباق الرئاسي ولكنني باق وسأنتصر على ترامب"، وأوضح "أنني لن أدع المناظرة الأخيرة تمحو ما فعلته خلال السنوات الثلاث الأخيرة".