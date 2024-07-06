"أكسيوس": وفد أميركي وصل للدوحة في محاولة لسدة الفجوة بالمفاوضات بين إسرائيل وحماس

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "وفد الولايات المتحدة وصل إلى الدوحة الجمعة للمشاركة في المحادثات بشأن غزة".

وذكر المسؤولون أن "البيت الأبيض والسي آي أي يحاولان سدة الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية" من المفاوضات بشأن غزة.

في وقت سابق، أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عودة رئيس الموساد دافيد برنياع من العاصمة القطرية الدوحة "بعد اجتماع أولي مع الوسطاء"، وذلك حول مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وأعلن المكتب أنّه "تم الاتفاق بعد اجتماع الدوحة على توجه وفد لمواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل"، مضيفًا "لا تزال هناك فجوات بين جهات التفاوض".

وكان قد أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، في حديث لوكالة "فرانس برس"، أنّ الحركة تتوقع ردًا من إسرائيل على مقترحاتها لوقف إطلاق النار في غزة بحلول السبت، موضحًا "أننا لا نرغب بالتحدث عن تفاصيل هذه الأفكار، بانتظار أن نسمع ردا غالبا أن يكون اليوم أو غدا".

وذكر أنّه "إذا كان الرد ايجابيًا فعند ذلك سيتم الحديث عن هذه الافكار بالتفصيل لأننا سندخل في البحث التنفيذي لهذه الأفكار وهذا أمر لن يحتاج وقتا طويلا بإذن الله".