"واشنطن بوست": إجماع متزايد بين الديمقراطيين بمجلس الشيوخ على أن بايدن كمرشح رئيسي غير قابل للاستمرار

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن "السيناتور الديمقراطي مارك وارنر يعمل لتجميع أعضاء بمجلس الشيوخ لمطالبة رئيس أميركا جو بايدن بسحب ترشحه"، من الانتخابات الرئاسية.

ونقلت عن مصدرين مطلعين، قولهم إن "رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ يحشد الديمقراطيين للطلب من بايدن عدم الترشح"، كاشفة أن "هناك إجماعا متزايدا بين الديمقراطيين بمجلس الشيوخ على أن بايدن كمرشح رئيسي غير قابل للاستمرار".

كما نقللت "واشنطن بوست" عن عضو ديمقراطي بمجلس الشيوخ، إشارته إلى "أننا نعتقد أن أشخاصا حول بايدن لا يقدمون له صورة دقيقة عن التداعيات".