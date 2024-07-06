إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وبدء عملية فرز الأصوات

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، عن إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع انتهاء المهلة القانونية.
وأوضحت أنه "سيتم السماح للناخبين الموجودين في مراكز الاقتراع بالتصويت"، مؤكدة "بدء عملية فرز الأصوات في مراكز الاقتراع التي لا يوجد فيها ناخبون"، مضيفة "سيتم الإعلان عن النتائج تدريجيا".
وكانت قد ذكرت الوزارة أنّ "نسبة التصويت في جولة الإعادة تجاوزت نسبة الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة"، والتي كانت قد سجلت نسبة 40%.
وفي وقت سابق من اليوم، توجّه الناخبون الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي تضع المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في مواجهة منافسه المحافظ سعيد جليلي، بعد الجولة الأولى التي جرت يوم 28 حزيران الماضي.
ويحق لنحو 61 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية أيّار الماضي.
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