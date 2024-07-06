"حزب الله": استهدفنا مستعمرة ‏مرغليوت بصلية من صواريخ الكاتيوشا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدات كفرشوبا ومركبا والخيام وإصابة مدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 05-07-2024 مستعمرة مرغليوت بصلية من صواريخ الكاتيوشا".
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الجمعة 05-07-2024
28 ذو الحجة 1445 هـ
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