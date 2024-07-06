سلام بحث مع نائب وزير الاقتصاد الأوكراني في اتفاق شراكة اقتصادية شاملة وتعزيز التعاون التجاري

التقى وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاشكا، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وبخاصة على صعيد التعاون الإقتصادي والتجاري بين لبنان واوكرانيا.

وتخلل الاجتماع البحث في اتفاق شراكة اقتصادية شاملة بين لبنان وأوكرانيا، إضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون التجاري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها الطاقة والزراعة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية وتجارة التجزئة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة.

كما وتخلله استعراض عدد من المشاريع الاستراتيجية للامن الغذائي بين لبنان واوكرانيا بخاصة وأن أوكرانيا من اكبر الدول المصدرة للقمح والحبوب والزيوت ومواد غذائية اخرى إلى لبنان والمنطقة.

واهم المشاريع التي تم البحث فيها إمكانية اعتماد لبنان مركز استراتيجي جديد لتخزين القمح والحبوب في منطقة الشرق الأوسط.