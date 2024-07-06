إندونيسيا تجدد دعوتها لضم فلسطين عضواً كاملا بالأمم المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - جاكرتا (وكالات)

جددت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، دعوة بلادها إلى دعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

وقالت مارسودي خلال لقائها مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: «أجرينا نقاشا مثمرا حول تقديم الدعم الدولي لفلسطين وتنفيذ حل الدولتين من خلال عمل اللجنة الأممية».

وأكدت الوزيرة على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى فلسطين.

وشدت على ضرورة «إنهاء إسرائيل احتلالها غير القانوني ومستوطناتها، ودعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة».

وتتمتع فلسطين بوضع «دولة غير عضو» لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر 2012.

وفي 10 مايو، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.