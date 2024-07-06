عمرو أديب: خبرة وزير التعليم تقتصر على العمل في مدارس مملوكة لأسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تناول الإعلامي عمرو أديب الجدل الدائر حول الشهادات العلمية للدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم الجديد، معربًا عن استغرابه: "عشان بتملك مدرسة تبقى وزير تعليم؟، هو ده الراجل اللي عايزينه يبقى مسؤول التعليم في مصر؟، هي البلد دي مفيهاش حد كفء عنده زخم أكاديمي؟".

خلال برنامجه الحكاية"، عبر فضائية "MBC مصر"، تسائل أديب: "لماذا صمت الوزير وعدم رده على هذه الاتهامات؟، ليه ميطلعش يقول للرأي العام دي شهاداتي أهي؟، هل الوزير درس في المجر؟، الراجل ده عنده مشكلة في الدراسة ما قبل الجامعية".

وأكمل: "قولًا واحدًا هذا الرجل لا يصلح لمنصب وزير التعليم الذي يتطلب مؤهلات أكاديمية مرموقة"، مشيرًا إلى أن خبرة الوزير تقتصر على العمل في مدارس مملوكة لأسرته، متسائلاً عن سبب اختياره لهذا المنصب المهم، كما تساءل عن قيمة شهاداته إذا تم تقديمها للمجلس الأعلى للجامعات للمعادلة.

وأكد أديب أن جامعة كاردف سيتي المرموقة تقع في بريطانيا وليس في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الدراسة التي حصل عليها الوزير هي دراسة ليلية لا تتضمن متطلبات الرسالة الأكاديمية.

وأوضح "أديب"، أن رئيس الوزراء هو المسؤول أمام الشعب عن اختيار وزير التعليم، وأنه يجب أن يكون للوزير مؤهلات أكاديمية مرموقة، متابعًا: "لو سألتني عن طارق شوقي ورضا حجازي كان عندهم دكتوراة لكن عبداللطيف ليس لديه مؤهلات، ولو موضوع الشهادات ملوش لازمة هيكون رئيس الوزراء المسؤول أمام الشعب".

وصرح الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ قناة إكسترا نيوز بأنه قد سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على دورات تدريبية في جامعات دولية مثل هارفار

تابع وزير التعليم: "كان الدافع من التعليم عن بُعد هو الشغف للمعرفة وليس الهدف منها العمل فقط".